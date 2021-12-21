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Турфирма Алматы Акварида Тур
Туристическая компания «Акварида тур» рада предложить своим клиентам лучшие условия сотрудничества, а именно:
- У нас за плечами 15-ти летний опыт работы в туристической сфере, что дает нам уверенно рекомендовать туристам лучшие курорты и отели, подбирать наиболее выгодные путевки, находить места и базы отдыха полностью удовлетворяющие ожиданиям и бюджету клиента.
- Клиенты нашей турфирмы получают гарантию лучшей цены на пансионаты и дома отдыха на озере Алаколь и Иссык Куль. Обеспечить такое преимущество позволяют собственные блоки мест в наиболее популярных местах отдыха.
- Главные направления туроператора – это отдых на озере Алаколь (Казахстан) и путевки на озеро Иссык-Куль (Киргизия). Мы имеем в партнерах и дружим с более чем 70 отелями Иссык-Куля и Алаколя. Ознакомьтесь с полным ассортиментом (пансионаты, дома отдыха, санатории, центры отдыха) в подробном каталоге Иссык-куль 2023 и Алаколь 2023.
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Отдыхайте с удовольствием!
Почему именно Акварида Тур?
Так, например, излюбленными местами туристов ежегодно становятся такие курорты, как:
- Иссык-Куль из Алматы – уникальное место на планете, являющееся достопримечательностью Центральной Азии. Чистейшее горное озеро Иссык-Куль привлекает туристов со всего мира;
- Алаколь из Алматы – глубокое и широкое озеро, соединяющее Казахстан с границами Китая. Посреди водоема расположены три острова с заповедными зонами;
- Все путевки в вышеперечисленые и другие курорты мы поможем приобрести и с других городов Казахстана, обращайтесь .
Плюсы работы с турфирмой «Акварида Тур»
Наше турагентство в Алматы имеет богатый опыт работы и занимает лидирующие позиции на рынке туристических услуг. Обращаясь к нам, каждый клиент получает такие преимущества, как:
- команда специалистов – наша работа помогает становиться людям счастливее, поэтому мы прилагаем максимум усилий для достижения, желаемого туристом, результата;
- индивидуальный подход – оптимальность и гибкость условий сотрудничества позволяют при подборе готовых решений учитывать предпочтения, пожелания и имеющийся бюджет клиента, позволяя обеспечить тем самым максимальный комфорт;
- широкий ассортимент – богатый опыт работы позволил нам сотрудничать с надежными организациями туристического рынка разных стран. Благодаря большому выбору предложений, у нас Вы можете приобрести путевки и туры по максимально выгодной стоимости;
- гарантированная безопасность – отдых должен проходить легко, без излишних переживаний. По этой причине мы обеспечиваем безопасность наших клиентов и предоставляем различные виды страхования;
- экономия времени – благодаря профессионализму наших сотрудников, мы обеспечиваем подготовку необходимых документов в максимально краткие сроки;
- доступная стоимость – уважительное отношение к каждому клиенту и желание помочь организовать незабываемый отдых, позволили сделать услуги нашей компании доступными, сохранив при этом премиальное качество.
Среди предложений, представленных нашим турагенством, найти подходящее смогут люди различных возрастов и социальных статусов. Кроме того, для людей с нестандартными предпочтениями (например, любители экстремального отдыха) обязательно найдется оптимальный вариант для комфортного времяпровождения.
На протяжении всего периода действия приобретенного тура, мы оказываем необходимую профессиональную помощь и поддержку туристов, оказавшихся в затруднительных ситуациях.
Услуги турагентства
В рамках предоставления услуг, мы готовы предложить своим клиентам:
- готовые турпакеты;
- составление индивидуального тура;
- помощь в оформлении документов (в том числе паспортно-визовые услуги);
- различные типы страхования;
- билеты на автобусы;
- авиабилеты по выгодным ценам.
Стоит отметить, что в офисах нашей турфирмы имеются в продаже горящие путевки с вылетом из Алматы по сниженной стоимости. Они абсолютно идентичны по своему содержанию со стандартными турами. Туроператор снижает стоимость, объявляя выгодные акции на приближающиеся туры в случае недобора пассажиров на рейс и наша турфирма предлагает такие туры своим клиентам.
Стоимость услуг
Определить однозначную стоимость услуг практически невозможно. Обусловлено это тем, что цена на каждый тип путевки определяется в индивидуальном порядке и может варьироваться в зависимости от:
- выбранного курорта;
- пожеланий и предпочтений клиента, относительно уровня сервисного обслуживания в отелях;
- выбранного типа отдыха;
- сезона года и длительности путешествия;
- необходимости оформления документов;
- стоимости авиа/жд билетов;
- дополнительных услуг.
Мы делаем все возможное, чтобы каждый путешественник, обратившийся к нам, смог полноценно насладиться отпуском, оставив все переживания и мысли о повседневных делах и трудностях. Даже если Вы не из Алматы, мы подберем выгодные варианты путешествия и подскажем как добраться до места отправления.
Грамотно спланированная работа специалистов турфирмы и сотрудничество с надежными компаниями гарантирует качественный отпуск по оптимально доступным ценам для туристов с различным уровнем доходов.
Узнать необходимую информацию и оформить тур можно по телефонам контактного центра нашей турфирмы. Обратиться за помощью специалистов в подборе оптимально выгодного и интересного предложения для путешествия. Мы также будем рады видеть Вас в офисе нашей турфирмы в г. Алматы, по улице Жарокова, 166 (на углу с улицей Жандосова)
Если отпуск уже не за горами, а с путешествием все еще не получилось определиться – приходите к нам! Лучшие специалисты города помогут выявить основные критерии путешествия, опираясь на Ваши предпочтения, пожелания и возможности.
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Открывайте новые грани современного мира, путешествуя вместе с нами!