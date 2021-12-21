Турфирма Алматы Акварида Тур

Туристическая компания «Акварида тур» рада предложить своим клиентам лучшие условия сотрудничества, а именно:

У нас за плечами 15-ти летний опыт работы в туристической сфере, что дает нам уверенно рекомендовать туристам лучшие курорты и отели, подбирать наиболее выгодные путевки, находить места и базы отдыха полностью удовлетворяющие ожиданиям и бюджету клиента.

За все время работы на рынке Казахстана и Кыргызстана наша турфирма приобрела надежных партнеров и наладила коммуникации со многими отельерами, турфирмами и транспортными компаниями. Мы предлагаем также туры в страны: Турция, Кипр, ОАЭ, Таиланд, Малайзия, Египет, из стран Европы – Франция, Италия, Испания, Болгария, Чехия. Организуем отличные оздоровительные и лечебные туры в лучших курорты Чехии (Карловы Вары, Марианские Лазне). Мы готовы провести и организовать семинары и конференции для освещения всех направлений для партнеров.



Отдыхайте с удовольствием!



Турфирма «АкваридаТур» готова предоставить высококлассные услуги по приемлемым ценам, которые помогут каждому обратившемуся туристу удовлетворить потребности во время путешествий. Чтобы отдых удался, необходимо выбирать путешествие по своим предпочтениям и возможностям. Наша компания предлагает путевки в различные курорты мира по оптимально доступным ценам. Среди широкого ассортимента предложений, каждый, вне зависимости от интересов, сможет найти подходящее. Туристическая фирма «Акварида Тур» организовывает самые популярные виды туризма, среди которых: пляжный, экскурсионный, спортивный, санаторный, семейный.



Ежегодно в период отпусков, поток клиентов останавливает свой выбор на многочисленных курортах различных уголков мира. Несмотря на это, среди широкого ассортимента предложений, можно выделить несколько вариантов, которые пользуются особым спросом, благодаря оптимальному сочетанию качества и стоимости.



Так, например, излюбленными местами туристов ежегодно становятся такие курорты, как:

Иссык-Куль из Алматы – уникальное место на планете, являющееся достопримечательностью Центральной Азии. Чистейшее горное озеро Иссык-Куль привлекает туристов со всего мира; Алаколь из Алматы – глубокое и широкое озеро, соединяющее Казахстан с границами Китая. Посреди водоема расположены три острова с заповедными зонами; Все путевки в вышеперечисленые и другие курорты мы поможем приобрести и с других городов Казахстана, обращайтесь .

Изучив сайт Aquarida-Tour.kz, вы можете произвести самостоятельный поиск туров, ознакомиться с актуальными предложениями, и конечно же Вы в любое время можете обратиться в наше туристическое агентство с вопросами. Высококвалифицированные специалисты всегда помогут подобрать оптимальное решение и сделать правильный выбор, они всегда доступны в офисе, по телефонам и в Whatsapp-е.

Плюсы работы с турфирмой «Акварида Тур»

Наше турагентство имеет богатый опыт работы и занимает лидирующие позиции на рынке туристических услуг. Обращаясь к нам, каждый клиент получает такие преимущества, как:

команда специалистов – наша работа помогает становиться людям счастливее, поэтому мы прилагаем максимум усилий для достижения, желаемого туристом, результата;

– наша работа помогает становиться людям счастливее, поэтому мы прилагаем максимум усилий для достижения, желаемого туристом, результата; индивидуальный подход – оптимальность и гибкость условий сотрудничества позволяют при подборе готовых решений учитывать предпочтения, пожелания и имеющийся бюджет клиента, позволяя обеспечить тем самым максимальный комфорт;

– оптимальность и гибкость условий сотрудничества позволяют при подборе готовых решений учитывать предпочтения, пожелания и имеющийся бюджет клиента, позволяя обеспечить тем самым максимальный комфорт; широкий ассортимент – богатый опыт работы позволил нам сотрудничать с надежными организациями туристического рынка разных стран. Благодаря большому выбору предложений, у нас Вы можете приобрести обычные путевки и горящие туры по максимально выгодной стоимости;

– богатый опыт работы позволил нам сотрудничать с надежными организациями туристического рынка разных стран. Благодаря большому выбору предложений, у нас Вы можете приобрести обычные путевки и горящие туры по максимально выгодной стоимости; гарантированная безопасность – отдых должен проходить легко, без излишних переживаний. По этой причине мы обеспечиваем безопасность наших клиентов и предоставляем различные виды страхования;

– отдых должен проходить легко, без излишних переживаний. По этой причине мы обеспечиваем безопасность наших клиентов и предоставляем различные виды страхования; экономия времени – благодаря профессионализму наших сотрудников, мы обеспечиваем подготовку необходимых документов в максимально краткие сроки;

– благодаря профессионализму наших сотрудников, мы обеспечиваем подготовку необходимых документов в максимально краткие сроки; доступная стоимость – уважительное отношение к каждому клиенту и желание помочь организовать незабываемый отдых, позволили сделать услуги нашей компании доступными, сохранив при этом премиальное качество.

На протяжении всего периода действия приобретенного тура, мы оказываем необходимую профессиональную помощь и поддержку туристов, оказавшихся в затруднительных ситуациях.

Услуги турагентства

В рамках предоставления услуг, мы готовы предложить своим клиентам:

готовые турпакеты; составление индивидуального тура; помощь в оформлении документов (в том числе паспортно-визовые услуги); различные типы страхования; билеты на автобусы; ​авиабилеты по выгодным ценам.

Стоит отметить, что в офисах нашей туристической компании имеются в продаже горящие путевки с вылетом из Алматы по сниженной стоимости. Они абсолютно идентичны по своему содержанию со стандартными турами. Туроператор снижает стоимость, объявляя выгодные акции на приближающиеся туры в случае недобора пассажиров на рейс и наша турфирма предлагает такие туры своим клиентам.

Стоимость услуг

Определить однозначную стоимость услуг практически невозможно. Обусловлено это тем, что цена на каждый тип путевки определяется в индивидуальном порядке и может варьироваться в зависимости от:

выбранного курорта;

пожеланий и предпочтений клиента, относительно уровня сервисного обслуживания в отелях;

выбранного типа отдыха;

сезона года и длительности путешествия;

необходимости оформления документов;

стоимости авиа/жд билетов;

дополнительных услуг.

Мы делаем все возможное, чтобы каждый путешественник, обратившийся к нам, смог полноценно насладиться отпуском, оставив все переживания и мысли о повседневных делах и трудностях. Даже если Вы не из Алматы, мы подберем выгодные варианты путешествия и подскажем как добраться до места отправления.



Грамотно спланированная работа специалистов турагентства и сотрудничество с надежными компаниями гарантирует качественный отпуск по оптимально доступным ценам для туристов с различным уровнем доходов.



Если отпуск уже не за горами, а с путешествием все еще не получилось определиться – приходите к нам! Лучшие специалисты города помогут выявить основные критерии путешествия, опираясь на Ваши предпочтения, пожелания и возможности.



В данное время мы рекомендуем отдых по следующим направлениям: Алаколь из Алматы, Иссык-Куль из Алматы

Открывайте новые грани современного мира, путешествуя вместе с нами!

